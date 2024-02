Rieseby (dpa/lno). Nachbarn eines 88-Jährigen hören einen Rauchmelder in dessen Wohnung und retten den Mann. Der Senior aus einer Ortschaft bei Eckernförde wird mit schweren Brandverletzungen in eine Klinik geflogen.

Bei einem Küchenbrand in Rieseby im Kreis Rendsburg-Eckernförde ist ein 88-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei nach dem Feuer am Donnerstag mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus nach Lübeck geflogen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Nachbarn und Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr hätten am Abend den Alarm eines Rauchmelders gehört und den Senior aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses gerettet. Einer der Ersthelfer habe eine leichte Rauchvergiftung erlitten. Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Brandursache und der Sachschaden werden von der Kriminalpolizei Eckernförde ermittelt.

