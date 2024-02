Hamburg. Ein Elefant läuft über die Bühne, der blaue Nil fließt durch das Publikum und es riecht nach Gewürzen, Hitze und Blumen: Die berühmte Verdi-Oper „Aida“ soll 2024 wieder in großen Arenen Europas begeistern. Jetzt wurden erste Szenen gezeigt.

Nach langer Pause wird Giuseppe Verdis berühmte Oper „Aida“ wieder in mehreren europäischen Arenen erklingen. Den Anfang macht heute (20.00 Uhr) Hamburg. Die Premiere der Produktion mit einem fast fünf Meter großen, täuschend echt wirkenden Elefanten und mehr als 100 Künstlerinnen und Künstlern ist in der Barclays-Arena geplant. Mehrere tausend Menschen können dabei die Liebesgeschichte der äthiopischen Königstochter Aida und des ägyptischen Heerführers Radames auf der Bühne und auf Multimedia-Bildschirmen verfolgen. Die imposante Oper ist dem Produzenten zufolge so inszeniert worden, dass sie auch ohne Vorwissen verständlich ist.

Mit der Produktion reisen nach der Premiere in Hamburg etwa 250 Menschen für zweieinhalb Monate durch 16 europäische Arenen. Darunter sind 60 Orchestermusikerinnen und -musiker sowie 40 Sängerinnen und Sänger. Verdis „Aida“ wurde 1871 erstmals aufgeführt.

