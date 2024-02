Leezen (dpa/lno). Immer wieder lassen sich ältere Menschen mit erfundenen Geschichten von angeblichen Polizisten täuschen. Oft geht es um große Summen. In einem Fall aus dem Kreis Segeberg ist Gold die Beute.

Betrüger haben einen 85 Jahre alten Mann um zwei Goldbarren im Wert von rund 20.000 Euro gebracht. Mehrere Personen hätten den Senior telefonisch in Leezen (Kreis Segeberg) kontaktiert und sich als Polizeibeamte ausgegeben. Sie hätten von einem Verkehrsunfall berichtet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei sei ein Notizzettel mit der Adresse des 85-Jährigen gefunden worden und der Aufschrift „vermögend“. Nun müssten sie dieses Vermögen schützen, logen die angeblichen Polizisten. Der Mann solle alle Wertgegenstände aus seinem Bankschließfach holen und einem Abholer übergeben. Der 85-Jährige kam der Aufforderung nach und übergab am Montag einem großen, schlanken Mann mit rundem Gesicht und Pudelmütze schließlich die beiden kleinen Goldbarren. Die Polizei sucht Zeugen und warnt davor, auf solche betrügerischen Anrufe zu reagieren.

