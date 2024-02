Landrecht (dpa/lno). Frontalzusammenstoß mit schrecklichen Folgen: Im Kreis Steinburg sterben ein Mann und eine Frau, weil ein Auto in den Gegenverkehr gerät. Es gibt vier Verletzte. Auch ein Baby ist betroffen.

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos sind am Donnerstag im Kreis Steinburg zwei Menschen getötet und vier verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein 21 Jahre alter Mann am Vormittag mit einem Kleinwagen auf der Straße zwischen Wilster und Itzehoe in Landrecht in den Gegenverkehr. Es sei zum Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto gekommen, teilte die Polizei mit.

Der Unfallverursacher starb. Seine beiden Begleiter kamen verletzt ins Krankenhaus. In dem anderen Auto wurde eine 64 Jahre alte Frau auf dem Rücksitz so schwer verletzt, dass sie wenig später im Krankenhaus starb. Ihre Tochter am Steuer und ein knapp ein Jahr altes Baby kamen verletzt ins Krankenhaus.

Für die Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Straße voll gesperrt.

