Hamburg (dpa/lno). In einem verdächtigen Transporter haben Hamburger Drogenfahnder mehrere Umzugskartons mit Marihuana gefunden. Der Wagen stand auf vor einem Fitness-Center.

Vor einem Hamburger Fitness-Center hat die Polizei einen Transporter mit 55 Kilogramm Marihuana entdeckt. Beamte des Drogendezernats seien am Samstag auf mehrere Männer aufmerksam geworden, die sich in der Nähe des Fahrzeugs im Stadtteil Dulsberg verdächtig verhielten und sich dann wieder von dem Parkplatz entfernt hätten, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Die Staatsanwaltschaft habe einen Durchsuchungsbeschluss für den Transporter beim Amtsgericht erwirkt. Auf der Ladefläche des Wagens fanden die Beamten mehrere Umzugskartons mit insgesamt 55 Kilo Cannabis.

