Der Hamburger Flughafen prüft die Auswirkungen des nächsten Verdi-Warnstreiks am fünftgrößten deutschen Airport. Voraussichtlich am Nachmittag dürfte es Klarheit geben, sagte eine Sprecherin der dpa. „Passagiere, die für morgen einen Flug ab oder nach Hamburg geplant haben, sollten auf jeden Fall ihren Flugstatus im Auge behalten und sich gegebenenfalls an die Fluggesellschaft wenden.“

Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag zu einem weiteren Warnstreik am Hamburger Flughafen aufgerufen. Diesmal sollen Bodenverkehrsdienstleister von 3.00 Uhr bis 23.59 Uhr die Arbeit niederlegen, teilte die Gewerkschaft am Donnerstag mit. Wegen eines Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte fallen bereits am Donnerstag alle Abflüge und etwa 40 Ankünfte aus.

Betroffen sind laut Verdi die Dienstleister Groundstars, Stars und Cats. Deren Beschäftigte sind laut Gewerkschaft unter anderem für die Be- und Entladung der Flugzeuge, die Bereitstellung technischen Geräts, das Zurückschieben der Flugzeuge, die Gepäckabfertigung, die Flugzeug-Enteisung sowie die Innenreinigung der Maschinen zuständig.

