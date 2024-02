Glückstadt (dpa/lno). Blutige Tat in Glückstadt: Eine Frau stirbt durch Messerstiche in einer Wohnung. Ihre vier kleinen Kinder sind in unmittelbarer Nähe.

Eine 28 Jahre alte Frau ist in Glückstadt (Kreis Steinburg) nach einem Messerangriff gestorben. Ein 26 Jahre alter Mann wurde wenig später in Itzehoe als Tatverdächtiger festgenommen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Beamten waren kurz nach Mitternacht zu einem Mehrfamilienhaus gerufen worden, wo sie in einer Wohnung die tote Frau fanden. Auch die vier Kinder der Frau im Alter von drei bis elf Jahren hielten sich dort auf. Sowohl das Opfer als auch der Verdächtige sind nach Angaben der Polizei Afghanen. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Die Mordkommission Itzehoe ermittelt. Gesucht werden Zeugen, die zwischen 0.40 Uhr und 4.00 Uhr am Donnerstag zwischen dem Tatort und dem Glücksstädter Bahnhof oder im Bereich des Itzehoer Bahnhofs eine dunkelhaarige, schlanke, männliche Person beobachtet haben.

