Wegen des bundesweiten Warnstreiks der Luftsicherheitskräfte fallen am Donnerstag am Hamburger Flughafen alle regulären Abflüge und auch etliche Ankünfte aus. Der fünftgrößte Airport hat bereits alle 126 regulären Abflüge mit Passagieren gestrichen. Wenn doch vereinzelte Flieger starten, dann ohne Fluggäste an Bord.

Weil die Luftsicherheitskräfte auch an allen anderen größeren Flughäfen in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen sind, verringert sich auch die Zahl der Ankünfte. Bis Mittwoch hatten die Fluggesellschaften nach Angaben des Flughafens in Hamburg bereits mehr als 30 der geplanten Ankünfte gestrichen. „Die Fluggesellschaften schreiten offensichtlich bei der Umstellung ihrer Flugpläne voran“, hieß es. Mit weiteren Streichungen sei zu rechnen. In Hamburg waren für Donnerstag ursprünglich 126 Abflüge und 127 Ankünfte mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant.

Der Flughafen bittet alle von Streichungen betroffenen Fluggäste, Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen und gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Für Fragen zu Ausfällen und Umbuchungen verweist die Flughafengesellschaft auf die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder der Reiseveranstalter.

Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit 25.000 Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zum Ausstand aufgerufen, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind. Ohne sie ist kein Betrieb der Sicherheitsbereiche an den Flughäfen möglich.

Schon am späten Mittwochabend sollten die Warnstreiks in Köln-Bonn und Hannover beginnen, später je nach Schichtbeginn auch an weiteren neun Flughäfen. Erst am Freitag soll wieder ein normaler Flugbetrieb möglich sein.

