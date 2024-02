Bielefeld. Zuerst gab es keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Dann meldete sich die Frau des Toten bei der Polizei. Nach über acht Monaten gibt es jetzt am Landgericht Bielefeld eine Entscheidung.

Das Landgericht Bielefeld will im in einem Giftmordprozess am Donnerstag (15.00 Uhr) voraussichtlich ein Urteil verkünden. Angeklagt ist eine 51-jährige Frau und ihr 45-jähriger Ex-Geliebter aus Hamburg. Beide sollen den Ehemann der Frau vergiftet haben. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage haben für beide Angeklagte lebenslange Haft wegen heimtückischen Mordes beantragt. Bereits am 30. April 2022 soll der Ehemann der Frau vergiftet worden sein. Die Mutter von drei Kindern soll dem 39-Jährigen einen Giftcocktail in ein Glas Wasser geschüttet haben, das der Mann ausgetrunken hatte.

Zunächst hatte es allerdings keine Hinweise auf ein Tötungsdelikt gegeben. Die ergaben sich erst Anfang 2023. Damals war die Witwe bei der Polizei erschienen, um ein Geständnis abzulegen, das sie später aber widerrief. Am 17. Januar 2023 nahm die Polizei ihren damaligen Freund fest. Den Mann aus Hamburg hatte die Angeklagte beschuldigt, ihr das Gift besorgt zu haben. Er wollte angeblich, dass sie ihren Ehemann umbringt.

Zuletzt war die Öffentlichkeit bei den Plädoyers und den letzten Worten der Angeklagten von dem Prozess ausgeschlossen worden. Das sieht das Gesetz so vor, nachdem ein Zeuge an einem Sitzungstag ohne Zuhörer und Pressevertreter vernommen worden war.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-823885/2 (dpa)