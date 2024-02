Kopenhagen. Zum Abschluss ihres Dänemark-Besuchs will Schleswig-Holsteins Landesregierung am Donnerstag mit dem dänischen Transportminister Thomas Danielsen sprechen. Zudem ist ein Besuch des Bundes der Nordschleswiger geplant. Am Mittwoch hatten die Kabinettsmitglieder um Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (CDU) unter anderem die dänische Regierungschefin Mette Frederiksen getroffen. Weil Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) krank im Hotel bleiben musste, sprang Madsen gemeinsam mit Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne) in die Bresche. Zur Delegation gehören auch Digitalisierungsminister Dirk Schrödter, Europaminister Werner Schwarz (beide CDU) sowie der Dänemark-Bevollmächtigte Johannes Callsen und SSW-Fraktionschef Lars Harms.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-824393/3 (dpa)