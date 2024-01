Kiel (dpa/lno). Im Mai vergangenen Jahres ist eine Frau durch Stiche mit einer Fleischgabel und einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Die Anklage wirft ihrem Verlobten nun versuchten Totschlag vor.

Vor dem Landgericht in Kiel hat am Mittwoch der Prozess gegen einen 61-Jährigen wegen versuchten Totschlags begonnen. Der Mann soll im Mai vergangenen Jahres seine Verlobte mit einer Fleischgabel angegriffen und schwer verletzt haben, teilte ein Sprecher des Gerichts mit. Der Angeklagte soll im Mai betrunken mit der Frau in Streit geraten sein und ihr in den Bauch gestochen haben.

Als sie anschließend ins Bad geflohen sei, soll der Mann dort mit einem Messer auf die Frau eingestochen haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt, kam in ein Krankenhaus und überlebte. Vier weitere Verhandlungstermine sind laut dem Landgericht angesetzt.

Beim Prozessauftakt habe sich der Angeklagte nun zur Tat geäußert, hieß es vom Gerichtssprecher weiter. Auch die angegriffene Frau und die Gerichtsmedizin seien angehört worden. Ein Urteil in dem Fall wird Ende Februar erwartet.

