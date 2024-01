Hamburg (dpa/lno). Geistesgegenwärtig reagiert eine Hamburgerin auf einen Griff in ihren Rucksack. Sie bemerkt den Diebstahl ihres Portemonnaies und ruft um Hilfe - mit Erfolg.

Dank des beherzten Eingreifens von zwei Zeugen hat die Polizei in Hamburg-Rahlstedt eine mutmaßliche Taschendiebin festnehmen können. Die junge Frau soll am Dienstagnachmittag in einem Bekleidungsgeschäft einer 69-Jährigen das Portemonnaie aus dem Rucksack gezogen haben, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Seniorin hatte den Griff in den Rucksack und das Fehlen ihrer Geldbörse bemerkt. Dann sah sie, wie eine Frau aus dem Laden flüchtete. Die 69-Jährige lief der Frau hinterher und rief um Hilfe. Zwei Männer hielten daraufhin die mutmaßliche Diebin fest und übergaben sie der Polizei. Bei der Durchsuchung der 22-Jährigen auf dem Kommissariat hätten die Beamten die Geldscheine der Seniorin, weiteres mutmaßlich gestohlenes Bargeld und andere Beweismittel gefunden. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung kam die Frau wieder auf freien Fuß.

© dpa-infocom, dpa:240131-99-822938/2 (dpa)