Rendsburg (dpa/lno). Bei einer Routinekontrolle werden Schäden an einem Schutzstreifen an der Rader Hochbrücke festgestellt. Dies hat am Sonntag bei Rendsburg eine Sperrung der Autobahn gen Norden zur Folge.

Wegen kurzfristiger Reparaturarbeiten an der Rader Hochbrücke wird die A7 bei Rendsburg in Richtung Norden am Sonntag voll gesperrt. Bei einer Streckenkontrolle sind am seitlichen Schutzstreifen entlang der Fahrbahn Richtung Flensburg massive Schäden festgestellt worden, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch mitteilte. Die sogenannte Schottertragschicht müsse aus Gründen der Verkehrssicherheit schnellstmöglich wieder befestigt und hergestellt werden. Dafür müsse die Autobahn am Sonntag gen Norden zwischen 6.00 Uhr und 21.00 Uhr gesperrt werden. Die Umleitung führt vom Autobahnkreuz Rendsburg zur Anschlussstelle Rendsburg/Büdelsdorf.

