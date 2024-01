Neumünster (dpa/lno). Der diesjährige Landwirtschaftstag der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Kooperation mit dem Bauernverband steht unter dem Eindruck der Proteste gegen die Politik der Bundesregierung. In Neumünster treffen sich am Mittwoch (9.15 Uhr) Landwirte und Politiker, um über das Leitthema „Landwirtschaft der Zukunft“ zu sprechen.

Erwartet werden unter anderen von der Landesregierung die Agrarstaatssekretärin Anne Benett-Sturies und vom Bauernverband Schleswig-Holstein Präsident Klaus-Peter Lucht. in den vergangenen Wochen hatten bundesweit Landwirte mit großen Demonstrationen gegen geplante Kürzungen protestiert. So soll die Vergünstigung für Agrardiesel stufenweise abgebaut werden.

