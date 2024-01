Eckernförde (dpa/lno). Ein 33 Jahre alter Mountainbiker ist bei einem Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer in Eckernförde schwer verletzt worden. Er wurde mit einer Kopfverletzung vom Rettungsdienst in ein Kieler Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Der Unfall passierte am Dienstagmorgen auf einem schmalen Radweg in einer Kurve, an der Unterführung unter dem Lornsenplatz. Der Weg sei dort schwer einsehbar, es seien bereits Warnschilder aufgestellt worden, schrieb die Polizei.

Nach ersten Ermittlungen waren der 33-Jährige und der 32 Jahre alte andere Radfahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beide Männer stürzten bei dem Zusammenstoß. Der 32-Jährige erlitt leichte Verletzungen an Händen und Knien. Es wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen.

