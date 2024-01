Hamburg (dpa/lno). Einem 28-Jährigen ist eine Aktion der Polizeikontrollgruppe „Autoposer“ zum Verhängnis geworden. Der Mann war am Montagnachmittag in Hamburg-Eilbek angehalten und überprüft worden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei stellte sich nicht nur heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis hatte. Zudem war sein Auto bereits außer Betrieb gesetzt worden, hatte Mängel und war technisch manipuliert. Außerdem habe sich der Verdacht ergeben, dass der Mann Drogen konsumiert hatte und sich nicht legal im Land aufhält.

Das Auto wurde beschlagnahmt und der Mann kam ins Gefängnis, weil er bereits zuvor wegen Fahrens ohne Führerschein und unter Drogen verurteilt wurde und auf Bewährung war.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-809192/2 (dpa)