Paris. Der französisch-libanesische Investor und Eigner der Werft German Naval Yards Kiel, Iskandar Safa, ist tot. Das teilte German Naval Yards am Dienstag mit. Safa starb demnach am Montag nach schwerer Krankheit im Kreis seiner Familie. Französischen Medienberichten zufolge wurde Safa 68 Jahre alt. Er war in Frankreich auch als Eigentümer der rechtsnationalen Zeitschrift „Valeurs Actuelles“ bekannt.

Safa war eigenen Angaben zufolge über die von ihm geführte Gesellschaft Privinvest Eigner internationaler Werften, unter anderem der German Naval Yards Kiel.

