Offenbach/Kiel (dpa/lno). Im nördlichsten Bundesland ist der Januar mild, regenreich und sonnig ausgefallen. Die Durchschnittstemperatur von 2,5 Grad in Schleswig-Holstein lag deutlich über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Demnach wären 0,3 Grad zu erwarten gewesen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag nach einer ersten Auswertung noch vor Monatsende mitteilte.

In einigen Teilen des Landes hielt sich zehn Tage lang eine Schneedecke und es gab vereinzelt strenge Nachtfröste. Spätestens am 24. Januar war es in ganz Schleswig-Holstein mit dem winterlichen Wetter vorbei. Die höchsten Tagestemperaturen lagen bei bis zu zwölf Grad. Mit 85 Litern Niederschlag je Quadratmeter wurde das langjährige Mittel von 64 l/m² deutlich übertroffen. Die Sonne schien 60 Stunden, weitaus länger als mit 39 Stunden zu erwarten gewesen wäre.

