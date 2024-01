Kiel (dpa/lno). Bei einem Unfall im Kieler Stadtteil Elmschenhagen ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen und eine weitere wurde schwer verletzt. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 11.45 Uhr aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Anschließend erfasste ihr Wagen die beiden Frauen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Bei einem Unfall im Kieler Stadtteil Elmschenhagen ist am Dienstag eine Frau ums Leben gekommen und eine weitere wurde schwer verletzt. Eine 77 Jahre alte Autofahrerin hatte gegen 11.45 Uhr aus unbekanntem Grund die Kontrolle über ihren Wagen verloren, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Anschließend erfasste ihr Wagen die beiden Frauen. Zuvor hatten die „Kieler Nachrichten“ berichtet.

Die 85 Jahre alte Radfahrerin erlitt durch den Aufprall so schwere Verletzungen, dass sie noch an der Unfallstelle starb, hieß es von der Polizei. Die andere vom Wagen erfasste 64-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-807682/4 (dpa)