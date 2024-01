Kiel (dpa/lno). Mit einem ersten Entwurf des Klimaschutzprogramms 2030 hat die schwarz-grüne Landesregierung die nächste Etappe hin zu einem klimaneutralen Industrieland vorgestellt. „Als Land zwischen den Meeren ist unsere Region besonders durch den Klimawandel und steigende Meeresspiegel betroffen“, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Kiel.

Gleichzeitig sei die geografische Lage auch ein Vorteil: So sei in keinem Land die Infrastruktur bei den Erneuerbaren Energie so breit aufgestellt, wie in Schleswig-Holstein, betonte der Ministerpräsident. In dem Entwurf des Klimaschutzprogramms sollen daher für acht Sektoren von Gebäude über Verkehr bis zur Energiewirtschaft konkrete Maßnahmen festgelegt werden, mit denen bis zum Ende dieser Dekade die Treibhausgasemissionen reduziert werden sollen.

