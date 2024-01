Hamburg (dpa/lno). Mehr als 30.000 Elektroautos sind in Hamburg zugelassen. Ihr Anteil an der Gesamtflotte der Hansestadt wächst. Das ehrgeizige Ziel der Bundesregierung zur Elektrifizierung scheint aber noch in weiter Ferne.

Die Zahl der Elektroautos in Hamburg hat im vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Am 31. Dezember waren 30.628 reine Batterieelektrofahrzeuge zugelassen, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitteilte. Ein Jahr davor waren es erst 21 161 E-Autos gewesen. Das bedeutet einen Anstieg um 45 Prozent.

Im gleichen Zeitraum wuchs nach den am Dienstag vorgelegten Angaben die Zahl der Hybridautos - also der Fahrzeuge mit Verbrenner- und Elektroantrieb - von 35.361 auf 47.006 und damit um 32,9 Prozent. Die Zulassungsstellen zählten zum Jahresende 2023 außerdem 25.375 von außen aufladbare Hybridelektrofahrzeuge. Ein Jahr zuvor waren es 24.091 gewesen, woraus sich ein Anstieg um 5,2 Prozent ergibt.

Die ausschließlich elektrisch angetriebenen Autos machen weiterhin einen nur geringen, wenn auch steigenden Anteil auf Hamburgs Straßen aus, nämlich 3,8 Prozent der 805.812 Personenwagen, die Ende des vergangenen Jahres zugelassen waren. Ein Jahr zuvor hatte der Anteil 2,6 Prozent betragen. Bis 2030 sollen nach dem Willen der Bundesregierung 15 Millionen vollelektrische Pkw auf Deutschlands Straßen fahren. Gemessen am Bevölkerungsanteil Hamburgs wären das rund 350.000.

