Die Korvette „Oldenburg“ ist am Dienstag von ihrem Auslandseinsatz im Mittelmeer in den Heimathafen Warnemünde zurückgekehrt. Die „Oldenburg“ war laut dem Presse- und Informationszentrum Marine im Rahmen der UN-Mission Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) im Seegebiet vor der libanesischen Küste unterwegs und nahm außerdem als Flaggschiff an der Nato-Unterstützungsmission in der Ägäis teil.

Das Schiff war im August bei der Hanse Sail Richtung Mittelmeer verabschiedet worden. „Insbesondere der Konflikt zwischen der Hamas und Israel stellte uns ab Oktober eine fordernde Aufgabe vor der Küste des Libanons“, sagte Korvettenkapitän Markus Schwefer laut Mitteilung.

Nach Angaben des Presse- und Informationszentrums Marine setzen sich seit 1978 Blauhelmsoldatinnen und Blauhelmsoldaten der Unifil-Mission für den Frieden zwischen dem Libanon und Israel ein. Die Mission ist demnach einer der ältesten friedenserhaltenden Einsätze der UN.

