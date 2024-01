Westerland. Im März wird der Autozugverkehr zur Insel Sylt für einige Tage eingestellt. Damit Reisende dennoch auf die Nordseeinsel gelangen, fahren die Syltfähren in der Zeit öfter.

Im März fahren drei Tage lang keine Autozüge zwischen dem Festland und der Insel Sylt. In dieser Zeit sind Ersatzbusse geplant und die Syltfähren erhöhen ihren Takt, wie FRS Syltfähre am Dienstag mitteilte. Demnach bringt in der Zeit der Bauarbeiten vom 12. bis 14. März stündlich eine Fähre Gäste auf die Nordseeinsel.

„Wir werden für diesen Zeitraum extra beide unserer Fähren mobilisieren, damit kein Gast oder Insulaner während des Ausfalls der Autozüge auf eine Fahrt von und nach Sylt verzichten muss“, sagte die Marketingleiterin der Syltfähre, Svenja Bukowsky.

Grund für die Zugausfälle sei die Inbetriebnahme eines neuen elektronischen Stellwerkes. Zudem werde der Bahnhof Westerland an das bestehende elektronische Stellwerk in Keitum angeschlossen. Daneben sollen auch noch die alten Stellwerke in den nordfriesischen Städten Niebüll und Tönning ersetzt werden.

Dafür seien bereits umfangreiche Bauarbeiten durchgeführt und etwa 40 Signale errichtet worden. Die Arbeiten an dem Bahnhof in Westerland stehen laut der Bahn kurz vor dem Abschluss. Personenzüge gelangen im Gegensatz zu den Autozügen im März noch bis Morsum auf Sylt.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-804694/2 (dpa)