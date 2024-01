Hamburg (dpa/lno). Ein 17-Jähriger wird im Hamburger Osten niedergestochen. Fast eine Woche später nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest. Für den tödlichen Messerstich soll ein Italiener verantwortlich sein.

Fünf Tage, nachdem ein 17 Jahre alter Jugendlicher auf dem Vorplatz eines Wohngebäudes im Hamburger Stadtteil Billstedt von einem Messerstich tödlich verletzt wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Ein 24 Jahre alter Mann sei am Montag in einer von ihm genutzten Wohnung in Hamburg St. Georg festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. In der Wohnung seien auch Beweismittel sichergestellt worden. Der Italiener sitze nun in Untersuchungshaft.

Der 17-Jährige war am Donnerstag während einer Auseinandersetzung niedergestochen worden. Der Angreifer flüchtete nach dem Messerstich. Noch am Abend stürmten Spezialkräfte auf der Suche nach dem Mann eine Wohnung, wo sich der mutmaßliche Täter angeblich verschanzt haben sollte. Der Verdächtige war jedoch nicht dort.

