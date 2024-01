Hamburg/Berlin (dpa/lno). Beim Warten auf den Zug am Bahnsteig mal eben eine Mail schreiben und versenden - das scheitert oft an fehlenden WLAN-Netzen auf den Bahnhöfen. Doch es gibt regionale Ausnahmen.

Im Norden sind Bahnhöfe im bundesweiten Vergleich am besten mit einem kostenlosen WLAN-Zugang ausgestattet. Das geht aus Zahlen des Verbandes Allianz pro Schiene hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurden.

Demnach stand Reisenden in Schleswig-Holstein im vergangenen Jahr an 101 Bahnhöfen ein solcher drahtloser Internetzugang zur Verfügung, in Hamburg an 52 Bahnhöfen. Das ist zwar deutlich weniger als in Hessen mit 299 WLAN-gerüsteten Bahnstationen. Doch in Relation zur Zahl der Bahnhöfe ergibt sich ein anderes Bild: Demnach sind in der Hansestadt 90 Prozent aller Bahnstationen mit kostenfreiem WLAN ausgerüstet. In Schleswig-Holstein sind es immerhin noch 74 Prozent, während Hessen auf Platz drei auf 70 Prozent kommt.

Die im Jahr 2000 gegründete Allianz pro Schiene ist eine gemeinnützige Interessenorganisation, die sich die Förderung und Verbesserung des Schienenverkehrs auf die Fahnen geschrieben hat. Nach eigenen Angaben vereint sie mehr als 200 Unternehmen und Verbände mit insgesamt mehr als 2,5 Millionen Einzelmitgliedern. Darunter sind Umweltverbände und Verkehrsunternehmen, Gewerkschaften und Finanzdienstleister, Hochschulen und Fahrzeughersteller sowie Verbraucherschutzorganisationen.

Für die Auswertung hat die Organisation unter anderem Daten aus der Antwort der Bundesregierung vom November auf eine Kleine Anfrage der Unions-Fraktion im Bundestag zum Zustand der Bahnhöfe zugrundegelegt. Demnach kann im Bundesdurchschnitt nur auf 11 Prozent der Bahnhöfe kostenfreies WLAN genutzt werden. In vielen Bundesländern sind es nur 1 oder 2 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-801710/2 (dpa)