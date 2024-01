Kiel/Kopenhagen. Gemeinsam mit einem Teil seines Kabinetts reist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag nach Kopenhagen. Am Mittwoch trifft die Delegation dort Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Justizminister Peter Hummelgaard und Wirtschaftsministerin Stephanie Lose. Am Donnerstag besucht Günther mit seinen Begleitern den Bund Deutscher Nordschleswiger und Transportminister Thomas Danielsen.

Begleitet wird der Regierungschef von Digitalisierungsminister Dirk Schrödter, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Auch SSW-Fraktionschef Lars Harms und der Dänemark-Bevollmächtigte des Landes, Johannes Callsen, sind dabei.

