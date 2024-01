Kiel (dpa/lno). Nach Angaben des Marburger Bundes werden mehrere Hundert Teilnehmer bei einem eintägigen Warnstreik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) erwartet. An den Universitätsstandorten in Kiel und Lübeck seien die Ärztinnen und Ärzte am Dienstag zum Streik aufgerufen, sagte eine Sprecherin der Ärztegewerkschaft. Die Mediziner würden zu einer zentralen Kundgebung nach Hannover fahren. Bundesweit gelte der Aufruf für 23 landeseigene Unikliniken.

Hintergrund sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Zuletzt wurde in dritter Runde am 16. und 17. Januar in Berlin verhandelt. Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation, unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. Zur zentralen Warnstreik-Kundgebung in Hannover erwartet der Marburger Bund mehrere Tausend Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet.

Die Patientenversorgung sei sichergestellt, dennoch sei es wahrscheinlich, dass einzelne Termine abgesagt oder verschoben würden, sagte ein Sprecher des Universitätsklinikums. Eine Mindestbesetzung und ein Notdienst an den Krankenhäusern sei aber vorhanden.

