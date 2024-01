Hamburg. Am Dienstag tritt der FC St. Pauli schon wieder gegen Fortuna Düsseldorf an. Im DFB-Pokal ist das Halbfinale zum Greifen nah - und eine Millionensumme winkt.

Nur drei Tage nach dem 2:1 bei Fortuna Düsseldorf in der 2. Fußball-Bundesliga empfängt der FC St. Pauli die Rheinländer am Dienstag erneut im Viertelfinale des DFB-Pokals. Der Kiez-Club kann im ausverkauften Millerntor-Stadion nach 2006 zum zweiten Mal in die Runde der letzten vier Teams einziehen. Bei einem Erfolg am Abend (20.45 Uhr/Sky und ZDF) kann der Zweitliga-Tabellenführer etwa 3,4 Millionen Euro Prämie einnehmen.

Dementsprechend groß ist die Vorfreude im Club. Trainer Fabian Hürzeler könnte wie in den vorherigen Runden auf Ersatztorwart Sascha Burchert setzen. In der bisherigen Pokal-Saison hatten sich die Hamburger gegen den Oberligisten Atlas Delmenhorst, Zweitliga-Konkurrent FC Schalke 04 und Regionalligist FC Homburg durchgesetzt.

Der FC St. Pauli hatte 2006 zuletzt das Halbfinale erreicht. Damals schieden die Hamburger mit 0:3 gegen den FC Bayern München aus.

