Pinneberg (dpa/lno). Nach Einbrüchen in acht Gartenlauben in Pinneberg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen, die anschließend in Untersuchungshaft kamen. Beamte der Diensthundestaffel kontrollierten in der Nacht zu Samstag zwei Verdächtige in einem Auto. Dabei seien mehrere Gegenstände aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Diese und die Spurenlage an den Tatorten hätten einen konkreten Verdacht gegen die beiden 45 Jahre alten Männer ergeben. Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe erließ Untersuchungshaftbefehle.

Nach Einbrüchen in acht Gartenlauben in Pinneberg hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen, die anschließend in Untersuchungshaft kamen. Beamte der Diensthundestaffel kontrollierten in der Nacht zu Samstag zwei Verdächtige in einem Auto. Dabei seien mehrere Gegenstände aufgefallen, teilte die Polizei am Montag mit. Diese und die Spurenlage an den Tatorten hätten einen konkreten Verdacht gegen die beiden 45 Jahre alten Männer ergeben. Ein Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe erließ Untersuchungshaftbefehle.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-797082/3 (dpa)