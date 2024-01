Dortmund/Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein gibt es im deutschlandweiten Vergleich besonders viele Jäger. Auf 1000 Einwohner sind es 8 (2023), wie der Deutsche Jagdverband (DJV) am Montag vor dem Start der Publikumsmesse „Jagd und Hund“ in Dortmund mitteilte. Die Zahl der Jagdscheininhaber lag im vergangenen Jahr bei 22 203. Vor dem nördlichsten Bundesland steht nur Mecklenburg-Vorpommern mit 10 Jägern je 1000 Einwohnern. Es folgt Niedersachsen mit 7 Jägern je 1000 Einwohnern. Bundesweit seien es 5,2. Bundesweit gibt es nach Angaben des DJV mit 435.930 so viele Jägerinnen und Jäger wie noch nie. Das seien knapp 36 Prozent mehr als vor drei Jahrzehnten.

