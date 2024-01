Hamburg. Die Polizei entdeckte die Blüten im Kleiderschrank des Mannes. Beamten fiel er durch sein Verhalten in einem Lebensmittelgeschäft auf.

Ein 24 Jahre alter Mann ist in Hamburg mit Falschgeld im Nennwert von rund 17.000 Euro ertappt worden. Unter den in seiner Wohnung in einem Kleiderschrank entdeckten Blüten befanden sich Scheine von 10 bis 500 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Mann war den Angaben zufolge aufgeflogen, als er am Samstagabend in einem Lebensmittelgeschäft auf St. Pauli zweimal kurz hintereinander mit 50-Euro-Scheinen Kleinbeträge begleichen wollte.

Polizei Hamburg: Der große Fund lag in der Wohnung des Mannes

Einem Ladendetektiv sei aufgefallen, dass die Scheine nicht echt gewesen seien, weshalb er die Polizei verständigt habe. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten dann elf weitere Blüten im Nennwert von 330 Euro sowie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln - und nahmen den Mann vorläufig fest. Den großen Falschgeldfund machten die Polizisten dann bei der Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen in Hamburg-Bergedorf.

dpa