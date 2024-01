Hamburg (dpa/lno). Drei Monate nach einem Überfall auf einen Lebensmittelladen in Hamburg-St.-Georg hat die Polizei die Wohnungen von drei Tatverdächtigen durchsucht. Die Beamten trafen die jungen Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren am Montag an und stellten Beweismittel sicher, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Beschuldigten seien nicht verhaftet worden. Bei dem Überfall am 24. Oktober sollen die Verdächtigen mit einer Schusswaffe gedroht und einen dreistelligen Geldbetrag erbeutet haben.

Weil die Ermittler vermuteten, dass der 19-Jährige im Besitz der Waffe sein könnte, kam bei der Durchsuchung seiner Wohnung in der Ahrensburger Straße auch eine Unterstützungseinheit der Bereitschaftspolizei (USE) zum Einsatz. Es sei jedoch keine Waffe gefunden worden, sagte die Sprecherin. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ in seiner Online-Ausgabe über die Durchsuchungen berichtet.

