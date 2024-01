Daldorf (dpa/lno). Die Identifizierung der auf dem Gelände eines Klärwerkes in Daldorf (Kreis Segeberg) gefundenen Leiche ist nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft schwierig. Grund sei der Zustand der Leiche, teilten die Ermittlungsbehörden am Montag mit. Mitarbeiter des Klärwerks hatten den toten Mann am vergangenen Mittwoch in dem umzäunten Gelände gefunden. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben. In der Nähe der Leiche seien ein Fahrrad und persönliche Gegenstände sichergestellt worden, die darauf hindeuteten, dass es sich um einen seit Juli 2023 vermissten Mann handeln könnte.

