Hüsby (dpa/lno). Wegen eines fehlenden Rades hat die Polizei bei Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Lastwagen angehalten. Der mit fünf statt sechs Rädern fahrende Sattelzug sei anschließend an einem Rastplatz kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Vorfall am Freitag deuteten die Spuren demnach darauf hin, dass das Rad während der Fahrt abgerissen war.

Wegen eines fehlenden Rades hat die Polizei bei Hüsby (Kreis Schleswig-Flensburg) einen Lastwagen angehalten. Der mit fünf statt sechs Rädern fahrende Sattelzug sei anschließend an einem Rastplatz kontrolliert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Bei dem Vorfall am Freitag deuteten die Spuren demnach darauf hin, dass das Rad während der Fahrt abgerissen war.

Der Fahrer gab laut Polizei an, den Verlust des Rades nicht bemerkt zu haben. Es werde davon ausgegangen, dass das Rad bereits im Ausland verloren gegangen war, hieß es weiter. Dem Fahrer wurde eine Weiterfahrt mit dem Lastwagen verboten, zudem müsse er ein Bußgeld zahlen.

© dpa-infocom, dpa:240129-99-792728/2 (dpa)