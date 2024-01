Rendsburg. Weder Geld noch Schmuck hat einen Einbrecher in Rendsburg interessiert - sondern ein Stück Käsekuchen. Der Mann war in der Nacht zum Samstag in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingestiegen, wie die Polizei mitteilte. Während er den Kuchen am Küchentisch vernaschte, habe der Bewohner im Wohnzimmer gesessen und sich über die Geräusche gewundert.

Der Mieter habe daraufhin nachgeschaut, den fremden Mann gesehen und ihn angesprochen. Dieser sei jedoch umgehend aus einem Schiebefenster im ersten Stock geflüchtet und über das Dach verschwunden. Auch die gerufene Polizei habe den Kuchendieb nicht mehr finden können. Außer des Käsekuchens sei nichts gestohlen worden, hieß es weiter.

