Hamburg (dpa/lno). Mit einem Erfolg in Vechta wollen die Veolia Towers Hamburg ihren Playoff-Platz in der Basketball-Bundesliga festigen. Doch durch ein schwaches drittes Viertel verspielen die Gäste den Sieg.

Im Kampf um die Playoff-Teilnahme hat Basketball-Bundesligist Veolia Towers Hamburg einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Bei Aufsteiger Rasta Vechta unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonntag mit 71:79 (41:40) und kassierte damit im 17. Spiel die siebte Niederlage. Erfolgreichster Werfer war Aljami Durham (18 Punkte).

Die Zuschauer sahen in der ersten Hälfte eine über weite Strecken abwechslungsreiche Begegnung. Nach einer frühen 13:7-Führung im ersten Viertel bekamen die Towers Probleme und gerieten kurzzeitig sogar in Rückstand. Im zweiten Abschnitt setzte sich das Hamburger Team erneut ab (40:32), schaffte es aber nicht, den klaren Vorsprung mit in die Pause zu nehmen.

Nach dem Seitenwechsel lief bei den Hamburgern lange Zeit nicht mehr viel zusammen. Zwar sorgte William Christmas für den ersten Korb, im weiteren Verlauf aber dominierte Vechta die Partie und zog zwischenzeitlich auf 60:50 davon. Von diesem Rückschlag erholten sich die Hamburger nicht mehr und mussten schließlich die zweite Niederlage in der BBL in Folge hinnehmen.

