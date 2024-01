Düsseldorf. Nach dem 1:2 gegen den FC St. Pauli trifft Fortuna Düsseldorf im Pokal-Viertelfinale wieder auf die Hamburger. Dann könnten schon zwei Neuzugänge da sein.

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf darf für das Pokal-Viertelfinale beim FC St. Pauli auf personelle Verstärkung hoffen. Möglicherweise stehen für die zweite Partie nacheinander am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den Zweitliga-Tabellenführer in Hamburg zwei Neuverpflichtungen auf Leihbasis zur Verfügung. Dabei soll es sich um Joshua Quarshie von der TSG Hoffenheim sowie Marlo Mustapha vom italienischen Zweitligisten Como 1907 handeln.

„Ich kann bestätigen, dass wir in abschließenden Gesprächen sind, und versuchen werden, uns vorbehaltlich des Medizinchecks zeitnah zu verstärken mit einem defensiven und einem offensiven Akteur“, sagte Sportdirektor Christian Weber am Sonntag.

Nach der 1:2-Niederlage am Samstagabend gegen die Kiez-Kicker hat sich die Personalsituation im Team nicht verbessert. Ein Einsatz von Tim Oberdorf (muskuläre Probleme) ist auch am Dienstag nicht sicher, lediglich Rechtsverteidiger Matthias Zimmermann könnte in den Kader zurückkehren.

Trainer Daniel Thioune hofft auf eine bessere Leistung und freut sich auf die Partie. „Das Feuer ist da. Ich habe einfach viel Bock auf die Partie am Dienstagabend. Mal schauen, ob wir den Schalter umlegen können“, sagte der Fortunas Chefcoach. „Wir sollten alles dafür tun, dass wir nach 28 Jahren wieder in ein Pokal-Halbfinal einziehen können“, sagte Thioune.

© dpa-infocom, dpa:240128-99-785633/4 (dpa)