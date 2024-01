Frankfurt am Main (dpa/lno) –. Alle vier Hamburger Clubs sind bereits im Halbfinale der deutschen Hallenhockey-Meisterschaften in Frankfurt am Main gescheitert. Der Herren- Titelverteidiger Harvestehuder THC verlor am Samstag überraschend gegen den Mannheimer HC mit 2:3 im Penaltyschießen. Beim 8:8 (4:4) nach 60 Minuten hatte der Nordmeister im Schlussviertel einen 5:8-Rückstand noch ausgeglichen.

„Dass wir überhaupt mit drei Toren zurückliegen, ist schon schlimm. Dass wir dann aufholen, zeigt Moral. Das Penaltyschießen war dann Lotterie“, sagte Torjäger Michael Körper, der selbst vier Treffer erzielt und für eine 2:0-Führung nach fünf Minuten gesorgt hatte. „Wir sind geil gestartet, offensiv war es gut, aber hinten lassen wir zu viele Sachen zu und lassen sie viel zu einfach in den Kreis kommen“, monierte der Österreicher.

Im Anschluss unterlag auch der Vorjahresfinalist vom Club an der Alster dem TSV Mannheim Hockey ebenfalls im Shootout mit 3:4 und kassierte damit seine erste Niederlage in diesem Jahr. Der Nordzweite hatte sich zuvor nach einem 0:3-Halbzeitrückstand und einem 1:4 nach 39 Minuten noch ein 4:4 in der regulären Spielzeit erarbeitet. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut genug und nicht so auf der Höhe, wie wir hätten sein müssen“, meinte Alster-Trainer Sebastian Biederlack selbstkritisch.

Zuvor waren bereits die Damen vom HTHC und vom Uhlenhorster HC ausgeschieden. Der UHC scheiterte mit 3:5 (1:2) am Mannheimer HC, Nordmeister HTHC verlor mit 0:2 nach Penaltyschießen gegen den Titelverteidiger Düsseldorfer HC. Nach 60 Minuten hatte es 2:2 gestanden. „Im Shootout war es eine Nervensache. In der zweiten Halbzeit haben wir die Chancen zu gewinnen, machen aber das dritte Tor nicht“, meinte HTHC-Coach Paul Pongs. UHC-Trainer Johannes Persoon sagte: „Die Enttäuschung ist riesig, denn wir haben nicht am Limit gespielt, die abgesprochenen Laufwege nicht gemacht und zu viel alleine versucht.“

