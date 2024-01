Kiel (dpa/lno). Tausende Menschen sind in Schleswig-Holstein in verschiedenen Städten auf die Straße gegangen, um gegen Rechtsextremismus zu protestieren. Nach Angaben der Polizeileitstellen verliefen die Demonstrationen bisher friedlich. Die größten Protestveranstaltungen fanden laut Polizei in Kiel mit rund 11.500 Teilnehmenden und in Lübeck mit rund 8000 Teilnehmenden statt.

Des Weiteren gingen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) rund 4000 Menschen „Gemeinsam gegen rechts - Für Demokratie und Vielfalt“ auf die Straße. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförder) versammelten sich rund 2200 Teilnehmende, um zu protestieren, in Bargteheide (Kreis Stormarn) waren es rund 2000 Menschen.

In Heide (Kreis Dithmarschen) nahmen an einer „Kundgebung für Demokratie, Solidarität und Vielfalt“ rund 1500 Menschen teil. Zu einer „Demo gegen rechts“ in Schwentinental (Kreis Plön) kamen rund 800 Teilnehmende, während es in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn) rund 50 Menschen waren.

Das Medienhaus Correctiv hatte kürzlich Rechercheergebnisse zu einem Treffen radikal rechter Kreise in Potsdam veröffentlicht, seitdem gibt es bundesweit zahlreiche Demonstrationen gegen rechts. An dem Treffen in einer Potsdamer Villa hatten im November unter anderem einzelne AfD-Funktionäre sowie einzelne Mitglieder der CDU und der erzkonservativen Werteunion teilgenommen.

