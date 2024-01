Itzehoe (dpa/lno). Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in Itzehoe (Kreis Steinburg) ist ein Mensch leicht verletzt worden. Durch das Feuer in der Nacht auf Samstag ist ein Sachschaden von rund 200.000 Euro entstanden, wie die Polizei mitteilte. Zunächst hatte der Anbau des Einfamilienhauses gebrannt, bis das Feuer schließlich auf das Erdgeschoss des Hauses übergriff. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Brandursache. Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar.

© dpa-infocom, dpa:240127-99-771833/2 (dpa)