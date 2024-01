Aachen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock tritt am Samstagabend in einer Karnevalssitzung auf. In Aachen hält die Grünen-Politikerin eine Laudatio auf CDU-Politiker Daniel Günther.

Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) wird am Samstagabend in Aachen mit dem Orden wider den tierischen Ernst ausgezeichnet. Die Laudatio auf den neuen Ordensritter hält die Ausgezeichnete des vergangenen Jahres, Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne).

Der Aachener Karnevalsverein (AKV) hatte die Wahl Günthers damit begründet, dass dieser ein jung gebliebener politischer Akteur sei, der bei allen Generationen punkte. Günther regiere sein Land unideologisch und pragmatisch. Außerdem wisse er um die Wirkung von Humor. Günther hatte darauf in einer Stellungnahme erwidert, es mache das Leben der Menschen in Deutschland nicht besser, wenn alle nur mit bitterer Miene durchs Land liefen.

Den Orden verleiht der Aachener Karnevalsverein seit 1950. Preisträger waren unter anderem die Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Schmidt und der langjährige Außenminister Hans-Dietrich Genscher.

