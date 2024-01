Hamburg (dpa/lno). Das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ist in Hamburg am kommenden Sonntag aufgehoben. Grund dafür sind nach Angaben der Behörde für Inneres und Sport die geplanten Proteste des Deutschen Bauernverbandes am kommenden Montag. Mit der Ausnahmegenehmigung soll die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs gesichert werden, weil mit Verkehrsbehinderungen durch die Proteste gerechnet werde, hieß es am Freitag. Auch Medizinprodukte dürfen am Sonntag transportiert werden, damit es nicht zu Versorgungsengpässen im Einzelhandel komme.

Das Sonntagsfahrverbot für Lastwagen ist in Hamburg am kommenden Sonntag aufgehoben. Grund dafür sind nach Angaben der Behörde für Inneres und Sport die geplanten Proteste des Deutschen Bauernverbandes am kommenden Montag. Mit der Ausnahmegenehmigung soll die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs gesichert werden, weil mit Verkehrsbehinderungen durch die Proteste gerechnet werde, hieß es am Freitag. Auch Medizinprodukte dürfen am Sonntag transportiert werden, damit es nicht zu Versorgungsengpässen im Einzelhandel komme.

© dpa-infocom, dpa:240126-99-766241/2 (dpa)