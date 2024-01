Hamburg (dpa/lno). Das Antiken-Drama „Laios“ am Hamburger Schauspielhaus mit Lina Beckmann in einer Solorolle ist zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Die Schauspielerin wuchtet in der Inszenierung von Intendantin Karin Beier gleich mehrere Rollen, unter anderem als Chor, Laios und Iokaste. „Roland Schimmelpfennig erfindet im zweiten Teil der fünfteiligen Anthropolis-Serie für die antike Nebenfigur eine eigene Biografie. Diesen multiperspektivischen Monolog voller Versionen, Variationen und Vielleichts setzt Karin Beier mit wenigen Mitteln in Szene und eine überragende Lina Beckmann in dessen Zentrum“, heißt es in der Begründung der Jury.

Mit einer irrlichternden Sicherheit fülle Beckmann die schwarzen Bühnenweiten. „Mit grandioser Geistesgegenwart, körperlicher Geschmeidigkeit und überwältigender Spiellust beschwört sie eine große ferne Welt und bleibt dabei stets in Kontakt mit dem Publikum. Von der Unbeschwertheit eines Teenagers über die Abgründe eines Butoh-Tänzers, das Kalkül eines Politikers bis hin zum unheilvollen Husten einer Seherin fasziniert Beckmann in wechselnden Rollen.“ „Laios“ ist der zweite Teil des fünfteiligen Antiken-Zyklus in der Regie von Karin Beier.

Beim Berliner Theatertreffen lädt eine Jury jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswerten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Die nächste Ausgabe des Theatertreffens ist vom 2. bis 19. Mai geplant.

