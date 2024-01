Kiel/Kopenhagen. Schleswig-Holstein und Dänemark haben eine lange gemeinsame Geschichte. Nun reist Ministerpräsident Daniel Günther erneut mit einer Delegation nach Kopenhagen.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) reist in der kommenden Woche mit mehreren Kabinettskollegen nach Kopenhagen. Die Liste der gemeinsamen Interessen und Projekte sei lang, sagte Günther am Freitag in Kiel: Es gebe gemeinsame Verkehrsprojekte wie die Fehmarnbeltquerung, es gehe aber auch um den wechselseitigen Grenzverkehr auf Straße und Schiene, die engen wirtschaftlichen Beziehungen in der Grenzregion Süddänemark und den kulturellen und sozialen Austausch zwischen den Minderheiten in der Grenzregion.

Begleitet wird Günther beim Aufenthalt in Kopenhagen am Mittwoch und Donnerstag von Digitalisierungsminister Dirk Schrödter, Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen, Agrarminister Werner Schwarz (alle CDU) und Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Auch SSW-Fraktionschef Lars Harms und der Dänemark-Bevollmächtigte des Landes, Johannes Callsen, sind dabei.

Am Mittwoch trifft die Delegation Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, Justizminister Peter Hummelgaard und Wirtschaftsministerin Stephanie Lose. Am Donnerstag besucht Günther mit seinen Begleitern den Bund Deutscher Nordschleswiger und Transportminister Thomas Danielsen. „Wir wollen diese enge Beziehung zu unserem Nachbarn weiter vertiefen“, sagte Günther.

Geplant ist auch ein Besuch bei der Deutsch-Dänischen Handelskammer, bei dem sich die Delegation mit dänischen Unternehmen über die Produktion und den Transport von grünem Strom und grünem Wasserstoff austauschen will.

