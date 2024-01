Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel bleibt seit dem Jahreswechsel nichts erspart. Zu sportlichen und personellen Sorgen kommt vor dem Topspiel in Fürth noch ein weiteres Problem hinzu.

Bei Zweitliga-Hinrundenmeister Holstein Kiel geht die Sorge vor einem Fehlstart in das neue Fußball-Jahr um. Den großen Verletzungsproblemen der Winterpause folgte eine 1:2-Heimniederlage im ersten Spiel gegen den Abstiegskandidaten Eintracht Braunschweig. Jetzt wurden die Kieler in der Woche vor dem Spitzenspiel beim Tabellenvierten SpVgg Greuther Fürth (Sonntag, 13.30 Uhr/Sky) auch noch von einer Infektionswelle erwischt. „Tom Rothe, Patrick Erras, Marko Ivezic und Steven Skrzybski sind alle ausgefallen“, sagte Trainer Marcel Rapp am Freitag. „Rothe und Erras sind wieder ins Training eingestiegen. Bei Ivezic und Skrzybski müssen wir schauen, wie weit das ist.“

Unabhängig vom weiteren Verlauf der Infekte werden den Kielern am Sonntag die verletzten Fiete Arp, Benedikt Pichler, Thomas Dähne, Carl Johansson und Philipp Sander fehlen. „Ich habe verschiedene Szenarien im Kopf. Aber ich muss erstmal gucken, wer auf dem Trainingsplatz steht“, sagte Rapp zu der möglichen Aufstellung in Fürth. „Wir haben genug Alternativen. Wir werden eine gute Mannschaft stellen können.“

Eine Soforthilfe sind möglicherweise auch schon die beiden in dieser Woche verpflichteten Alexander Bernhardsson und Mikkel Kirkeskov. „Wenn ich ehrlich bin: Sie sind erstaunlich weit. Sie machen einen guten Eindruck. Ob sie jetzt 90 Minuten spielen, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich sind sie einsatzbereit und fit“, sagte Rapp. Bis zum 1. Februar sind weitere Transfers noch möglich. „Wir schauen, was der Markt hergibt. Es sind ja noch ein paar Tage“, sagte der Kieler Trainer.

