Kiel/Lübeck (dpa/lno). Der Marburger Bund hat Ärzte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) zu einem eintägigen Warnstreik am kommenden Dienstag aufgerufen. An den Uniklinikstandorten in Kiel und Lübeck seien rund 2000 Mediziner zum Warnstreik aufgerufen, teilte die Ärztegewerkschaft am Freitag mit. Bundesweit gelte der Aufruf für 23 landeseigene Unikliniken.

Hintergrund sind die Verhandlungen mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). Zuletzt wurde in dritter Runde am 16. und 17. Januar in Berlin verhandelt. Der Marburger Bund fordert nach eigenen Angaben grundlegende Verbesserungen der Tarif- und Arbeitssituation, unter anderem 12,5 Prozent mehr Gehalt. Zur zentralen Warnstreik-Kundgebung in Hannover erwartet der Marburger Bund mehrere Tausend Teilnehmer aus dem ganzen Bundesgebiet.

Die Patientenversorgung sei sichergestellt. Alle Notfälle würden behandelt, ebenso alle bereits stationär aufgenommenen Patienten. Von den Streikmaßnahmen ausgeschlossen seien auch alle nicht aufschiebbaren Operationen und Therapien.

