Kiel/Wrohe (dpa/lno). Ermittlern ist ein Schlag gegen den Handel mit Marihuana im Bereich Kiel gelungen. Bei mehreren Durchsuchungen in Kiel und Wrohe (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden am Donnerstag knapp fünf Kilogramm Cannabis und knapp 1200 Marihuanapflanzen sichergestellt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag berichteten. Sechs Tatverdächtige wurden festgenommen. Sie sollten noch am Freitag einem Haftrichter vorgeführt werden.

Der aus fünf Männern im Alter zwischen 23 und 50 Jahren sowie einer 29 Jahre alten Frau bestehenden Gruppe wird vorgeworfen, die Drogen anzubauen und damit zu handeln. Bei Durchsuchungen von vier Wohnungen und einem Kleingartengelände im Kieler Stadtteil Ellerbek sowie einem Wohnhaus in Wrohe stellten Einsatzkräfte zwei professionelle Cannabisplantagen sicher. Nach Angaben der Polizei dürften die Pflanzen im geernteten Zustand rund 70 Kilogramm Cannabis ergeben. In einer der Wohnungen fanden sie zudem knapp fünf Kilogramm Marihuana.

