Kiel. Das EM-Halbfinale zwischen Deutschland und Dänemark elektrisiert die Handball-Fans - und einen ganz besonders: Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister hat einen deutschen und einen dänischen Pass.

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen drückt beim Halbfinale der Handball-EM zwischen Deutschland und Dänemark seinem Heimatland die Daumen. „Ich bin seit 50 Jahren Däne, aber erst seit einem guten Jahr auch Deutscher. Ich bin in Dänemark geboren und aufgewachsen, deswegen bin ich für Dänemark“, sagte der parteilose Minister in einem Interview des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages.

Madsen will das Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr/ZDF) „mit ein paar handballverrückten deutschen Freunden in Kiel“ sehen. Und er verriet: „Ich stehe zwar bei allen Hymnen auf, singe aber jetzt während der EM auch die deutsche mit. Am Freitagabend singe ich also gleich zweimal mit.“

Der Politiker und Unternehmer war von 2019 bis 2022 Oberbürgermeister von Rostock. Trotz seines Ministeramts in Schleswig-Holstein trainiert er noch immer eine Mädchen-Mannschaft in Warnemünde. In seiner Jugend spielte er selbst jahrelang Handball. „Wenn ich richtig gut gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht Politiker geworden“, sagte Madsen.

