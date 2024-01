Pahlen/Itzehoe (dpa/lno). Wenn Besucher einer Diskothek „Ausländer raus“ zum Refrain eines Liedes grölen, ist das ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft Itzehoe beschäftigen Fälle in Pahlen und Schenefeld.

Zwei rassistische Vorfälle in Pahlen (Kreis Dithmarschen) und Schenefeld (Kreis Steinburg) beschäftigen die Staatsanwaltschaft Itzehoe. „Die Vorgänge richten sich gegen Unbekannt“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Itzehoe, Peter Müller-Rakow, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Die Ermittlungen dazu dauern an.“ Geprüft wird der Straftatbestand der Volksverhetzung.

Früheren Polizeiangaben zufolge war am 17. Januar eine Anzeige eingegangen, nachdem in einer Diskothek in Pahlen zu dem Lied „L'Amour toujours“ Besucher „Ausländer raus“ gesungen hätten. Der Vorfall soll sich am 7. Januar ereignet haben. Das „Flensburger Tageblatt“ hatte unter Bezug auf Videoaufnahmen berichtet, es habe sich um einen vielstimmigen und lauten Chor gehandelt, der zu dem Lied gegrölt habe. Bei einer „Beach Party“ in Schenefeld (Kreis Steinburg) soll sich der Vorfall am 20. Januar wiederholt haben.

Verschiedene Medien berichteten von einem Trend zur Vereinnahmung des Stückes „L'Amour toujours“ durch die rechte Szene im Internet.

