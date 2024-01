Hamburg (dpa/lno). Der 17 Jahre alte Jugendliche, der am Donnerstagabend von einer männlichen Person wohl mit einem Messer angegriffen worden war und dabei lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Der 17-Jährige sei im Krankenhaus in der Nacht zu Freitag seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher in Hamburg.

Ersten Erkenntnissen zufolge war es zwischen dem Opfer und einer zweiten männlichen Person zu einer Auseinandersetzung gekommen. Die Verletzungen des Jugendlichen stammen mutmaßlich von einem Messer, sagte der Sprecher weiter. Ob Täter und Opfer sich kannten, wollte er zunächst nicht sagen.

Der Täter war auch am Freitagvormittag noch auf der Flucht. Spezialkräfte haben dem Sprecher zufolge auf der Suche nach dem Mann am Abend eine Wohnung gestürmt, wo sich der mutmaßliche Täter nach Medienberichten angeblich verschanzt haben sollte. Der Verdächtige sei jedoch nicht in der Wohnung gewesen.

Die Mordkommission sowie die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft ermitteln nun zu den Hintergründen der Tat. Der Grund für die Auseinandersetzung der beiden Männer sei weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.

